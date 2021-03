La regina Elisabetta «blocca» la risposta all’intervista bomba di Harry e Meghan (Di martedì 9 marzo 2021) Il comunicato era sulla scrivania, bisognava solamente ratificarlo. Nel dayafter dell’intervista bomba rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey, si vocifera che a Buckingham Palace fosse già pronta una risposta dai toni – nei limiti del possibile – «concilianti». Eppure, stando a quanto riporta il Times, la regina Elisabetta si sarebbe «rifiutata di firmare» l’atto, prendendosi qualche altra ora di riflessione. Leggi su vanityfair (Di martedì 9 marzo 2021) Il comunicato era sulla scrivania, bisognava solamente ratificarlo. Nel dayafter dell’intervista bomba rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey, si vocifera che a Buckingham Palace fosse già pronta una risposta dai toni – nei limiti del possibile – «concilianti». Eppure, stando a quanto riporta il Times, la regina Elisabetta si sarebbe «rifiutata di firmare» l’atto, prendendosi qualche altra ora di riflessione.

Advertising

narwayns : Invece mia nonna, 98 anni a maggio, non ha avuto alcun sintomo. Quella è peggio della Regina Elisabetta - LaStampa : La regina Elisabetta prende tempo per rispondere alle accuse di Harry e Meghan - infoitcultura : The Times: la Regina Elisabetta prende tempo per rispondere alle accuse di razzismo - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il premier britannico Boris Johnson esprime la sua massima ammirazione per la Regina Elisabetta dopo l'intervista tv rila… - Pier55976973 : Dunque, riassumendo le ultime novità: 1. non vuole un@ pronipote ner@; 2. compra diamanti da una società che spara… -