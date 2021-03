La regina degli scacchi: il musical in preparazione (Di martedì 9 marzo 2021) La regina degli scacchi diventa un musical: la storia di Beth Harmon, oltre che su Netflix, arriverà a teatro prossimamente. Mentre si fa strada nella stagione dei premi televisiva, La regina degli scacchi sta per avere una versione musical. La storia del prodigio degli scacchi Beth Harmon raccontata nel romanzo di Walter Tevis e poi sul piccolo schermo grazie a Netflix approderà presto in teatro. La compagnia di produzione Level Forward ha acquisito i diritti di adattamento teatrale de La regina degli scacchi con l'intenzione di trasformarlo in un musical. "È un privilegio per Level Forward guidare l'incarico di portare La regina ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021) Ladiventa un: la storia di Beth Harmon, oltre che su Netflix, arriverà a teatro prossimamente. Mentre si fa strada nella stagione dei premi televisiva, Lasta per avere una versione. La storia del prodigioBeth Harmon raccontata nel romanzo di Walter Tevis e poi sul piccolo schermo grazie a Netflix approderà presto in teatro. La compagnia di produzione Level Forward ha acquisito i diritti di adattamento teatrale de Lacon l'intenzione di trasformarlo in un. "È un privilegio per Level Forward guidare l'incarico di portare La...

