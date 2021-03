La regina degli scacchi diventerà un musical teatrale (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo aver conquistato il pubblico internazionale di Netflix e diversi premi prestigiosi (due Golden Globes lo scorso febbraio e il Critic’s Choice Award assegnato alla protagonista Ana Taylor-Joy), la miniserie-evento La regina degli scacchi, tratta dal romanzo di Walter Tevis, è pronta a sbarcare nei teatri (quando riapriranno). È notizia di queste ore, infatti, che diventerà un musical. La storia di Beth Harmon, piccola orfana che scopre uno straordinario talento per il gioco degli scacchi che la porta a sconfiggere avversari da tutto il mondo, sarà dunque trasposta in una versione teatrale con tanto di musiche, canzoni e coreografie. A occuparsene sarà la società di produzione Level Forward, fondata tra gli altri da Abigail Disney, una bisnipote ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo aver conquistato il pubblico internazionale di Netflix e diversi premi prestigiosi (due Golden Globes lo scorso febbraio e il Critic’s Choice Award assegnato alla protagonista Ana Taylor-Joy), la miniserie-evento La, tratta dal romanzo di Walter Tevis, è pronta a sbarcare nei teatri (quando riapriranno). È notizia di queste ore, infatti, cheun. La storia di Beth Harmon, piccola orfana che scopre uno straordinario talento per il giocoche la porta a sconfiggere avversari da tutto il mondo, sarà dunque trasposta in una versionecon tanto di musiche, canzoni e coreografie. A occuparsene sarà la società di produzione Level Forward, fondata tra gli altri da Abigail Disney, una bisnipote ...

Advertising

MazaraNews : Martina Marino regina degli scacchi a Mazara - musical_it : “La regina degli scacchi” diventa musical per Broadway - hazsbear : @aamadonnaa buongiorno regina degli alpaca - socialexib : Sondaggio esclusivo ?????????? Vorresti essere: A)lei B) lui C) il marito di lei D) la regina degli scacchi Risposte sin… - marcoreggio : The Crown e La regina degli scacchi dominano i Critics Choice TV Awards -