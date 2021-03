La prof messa in croce per il rap di “Bello Figo” a lezione. Ma ha fatto solo il suo lavoro (Di martedì 9 marzo 2021) Bologna, 9 marzo. La storia è questa: siamo in una prima superiore dell’istituto Aldrovandi Rubbiani, la didattica è a distanza. Uno studente propone alla professoressa (poi messa in croce), di ascoltare “Non pago affitto”, brano di Bello Figo che negli anni ha fatto parecchio discutere. La professoressa, che probabilmente non conosceva la canzone o comunque non ne ricordava il contenuto, dice di sì. Parte la musica, a quando le strofe diventano volgari chiede allo studente (che è a casa sua perché in Dad), di interrompere immediatamente. Lui lo fa. Ma la prof non si limita solo a interrompere ciò che tutti ormai stavano ascoltando, ma decide di aprire un dibattito sul fenomeno dell’immigrazione e assegna anche un compito a casa, una ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Bologna, 9 marzo. La storia è questa: siamo in una prima superiore dell’istituto Aldrovandi Rubbiani, la didattica è a distanza. Uno studente propone allaessoressa (poiin), di ascoltare “Non pago affitto”, brano diche negli anni haparecchio discutere. Laessoressa, che probabilmente non conosceva la canzone o comunque non ne ricordava il contenuto, dice di sì. Parte la musica, a quando le strofe diventano volgari chiede allo studente (che è a casa sua perché in Dad), di interrompere immediatamente. Lui lo fa. Ma lanon si limitaa interrompere ciò che tutti ormai stavano ascoltando, ma decide di aprire un dibattito sul fenomeno dell’immigrazione e assegna anche un compito a casa, una ...

