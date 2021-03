La presidente del Pd Valentina Cuppi: "Confermata l'assemblea nazionale il 14 marzo" (Di martedì 9 marzo 2021) “Abbiamo confermato l’assemblea nazionale del Partito Democratico che si terrà nella giornata di domenica 14 marzo, a partire dalle ore 9.30, in modalità webinar da remoto per l’elezione del segretario nazionale del Pd. Nelle prossime ore convocheremo una riunione con i segretari regionali e delle città metropolitane e con i segretari provinciali del partito”. Così la presidente del Partito Democratico, Valentina Cuppi, al termine del gruppo di lavoro organizzativo che ha riunito al Nazareno e di cui fanno parte le vicepresidenti Debora Serracchiani e Anna Ascani, Andrea Orlando, Walter Verini, Nicola Oddati, Stefano Vaccari, Caterina Bini, Cecilia D’Elia, Marco Furfaro, Chiara Braga. Nelle prossime ore sarà inviata la modifica dell’ordine del giorno ai membri ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) “Abbiamo confermato l’del Partito Democratico che si terrà nella giornata di domenica 14, a partire dalle ore 9.30, in modalità webinar da remoto per l’elezione del segretariodel Pd. Nelle prossime ore convocheremo una riunione con i segretari regionali e delle città metropolitane e con i segretari provinciali del partito”. Così ladel Partito Democratico,, al termine del gruppo di lavoro organizzativo che ha riunito al Nazareno e di cui fanno parte le vicepresidenti Debora Serracchiani e Anna Ascani, Andrea Orlando, Walter Verini, Nicola Oddati, Stefano Vaccari, Caterina Bini, Cecilia D’Elia, Marco Furfaro, Chiara Braga. Nelle prossime ore sarà inviata la modifica dell’ordine del giorno ai membri ...

