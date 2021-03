La presenza della variante inglese in regione si attesta al 63% (Di martedì 9 marzo 2021) “ e questo giustifica l’alta percentuale di contagi. I dati sono calcolati sulle positività individuate la scorsa settimana e sono cresciuti rispetto alla settimana precedente, quella dal 18 al 25 febbraio, quando si attestavano al 28% dando evidenza su come la variante abbia soppiantato il virus selvaggio ovvero quello originale”. A darne conto è stato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, oggi durante l’incontro in videoconferenza con i vertici di Elettra Sincrotrone Trieste e l’International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (Icgeb) che hanno illustrato l’accordo di collaborazione scientifica e il protocollo di sicurezza per ricerche congiunte sui virus Sars-CoV-2 presentato oggi e al quale ha partecipato anche il direttore della Struttura complessa di pneumologia di Asugi Marco ... Leggi su udine20 (Di martedì 9 marzo 2021) “ e questo giustifica l’alta percentuale di contagi. I dati sono calcolati sulle positività individuate la scorsa settimana e sono cresciuti rispetto alla settimana precedente, quella dal 18 al 25 febbraio, quando sivano al 28% dando evidenza su come laabbia soppiantato il virus selvaggio ovvero quello originale”. A darne conto è stato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, oggi durante l’incontro in videoconferenza con i vertici di Elettra Sincrotrone Trieste e l’International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (Icgeb) che hanno illustrato l’accordo di collaborazione scientifica e il protocollo di sicurezza per ricerche congiunte sui virus Sars-CoV-2 presentato oggi e al quale ha partecipato anche il direttoreStruttura complessa di pneumologia di Asugi Marco ...

Ultime Notizie dalla rete : presenza della Amore via chat, 17enne scappa in treno: ritrovata a casa del pedofilo L'uomo a quel punto non ha potuto che rivelare la presenza della diciassettenne che è stata recuperata dai genitori. Per quanto riguarda il fidanzato, i militari hanno eseguito una perquisizione: in ...

WandaVision: come cambierà il Marvel Cinematic Universe? E aiutando a consacrare la presenza della magia nel Marvel Cinematic Universe. Se in precedenza il magico era stato garantito dallo Stregone Supremo, il Dottor Strange , con la consacrazione di Wanda ...

Spaccia in casa nonostante la presenza della mamma anziana. Denunciato Questure sul web Padova, amore via chat, 17enne scappa in treno: ritrovata a casa del pedofilo Era bello, gentile, galante, con quel fascino latino che fa perdere la testa. Così carismatico che per abbindolare una diciassettenne sono bastate poche conversazioni in chat e ...

Val di Vara, scoperto allevamento abusivo di capre e pecore: 13mila euro di multa Sesta Godano - Sanzioni per 13 mila euro a un allevamento di Sesta Godano, in alta Val di Vara, che non aveva denunciato la presenza di pecore e capre. Lo hanno scoperto i carabinieri forestali del nu ...

