“La preghiera del Papa sulle macerie” (Di martedì 9 marzo 2021) Caro Direttore, l’immagine di Papa Francesco che prega tra le macerie dell’Iraq, ha fatto il giro del mondo. E’ bene assimilarla e meditarla in profondità: “Se Dio è ... sul sito. Leggi su lastampa (Di martedì 9 marzo 2021) Caro Direttore, l’immagine diFrancesco che prega tra ledell’Iraq, ha fatto il giro del mondo. E’ bene assimilarla e meditarla in profondità: “Se Dio è ... sul sito.

Ultime Notizie dalla rete : preghiera del Prima volta della Via Crucis online, animata dai giovani della Diocesi Spoleto - Norcia ...nella preghiera le orme di Gesù, animando una parte della Via crucis. E percorrendo un'unica strada tutti insieme alla sequela di Cristo nel suo cammino doloroso, si arriverà a vedere la Luce del ...

Nel segno del dialogo tra tutti i figli di Abramo Proprio nei luoghi del profeta Abramo, infatti, il Pontefice si è ritrovato insieme con ... Ed è ancora più significativo che questo appuntamento conclusosi con una "preghiera dei figli di Abramo" fosse ...

Inizia la settimana invocando Santa Rita per i problemi impossibili! Preghiera del mattino, 8 marzo 2021 Papaboys 3.0 uuid : fc8abe2a-8036-11eb-ba07-0187cf08c517 Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...

ASIA/TURCHIA - Reazioni e letture contrastanti sulla stampa turca davanti alla visita del Papa in Iraq Ankara (Agenzia Fides) – I media della Turchia non hanno ignorato la visita apostolica realizzata dal Papa Francesco nel confinante Iraq nei giorni compresi tra il 5 e l’8 marzo. Oltre ai resoconti de ...

