La pandemia ha svuotato le carceri di tutta Europa

Pubblicato originariamente sullo European data journalism network Il Consiglio d'Europa ha incaricato l'Università di Losanna di condurre uno studio sulla correlazione tra la prima ondata della pandemia COVID-19 e le popolazioni carcerarie in Europa. I dati forniti dalle amministrazioni penitenziarie di 35 paesi sono stati esaminati utilizzando come riferimento quattro fasi temporali nel 2020: 1) Prima della pandemia (31 gennaio) 2) Dopo il primo mese di lockdown e chiusure primaverili (15 aprile) 3) Al termine dei lockdown e delle chiusure primaverili (15 giugno) 4) La fine dell'estate (15 settembre). I dati cumulativi indicano che tra gennaio e settembre 2020 la popolazione carceraria in Europa è diminuita in media del 4,6 per cento, passando da 121,4 a 115,8 detenuti ogni 100.000 abitanti.

