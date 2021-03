La pallavolista è incinta. Volley Pordenone la cita per danni: "Persi punti e soldi degli sponsor" (Di martedì 9 marzo 2021) I vertici della Volley Pordenone - ora Maniago Pordenone - hanno respinto l’ingiunzione presentata dalla sua ex giocatrice Lara Lugli, che voleva le fosse pagata l’ultima mensilità, pari a mille euro, prima dell’interruzione del contratto, come da prassi in Italia quando una pallavolista aspetta un bambino. La motivazione utilizzata è stata quella di non aver avvertito la società dell’intenzione di una maternità. La notizia è apparsa sul Corriere della Sera, dove si legge che il club ha anche citato per danni la sua giocatrice in quanto avrebbe violato il contratto firmato nella stagione 2018-19, “vendendo prima la sua esperienza con un ingaggio sproporzionato e nascondendo poi la sua volontà di essere madre. Una scelta che ha portato la squadra a doversi privare di lei a stagione in ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) I vertici della- ora Maniago- hanno respinto l’ingiunzione presentata dalla sua ex giocatrice Lara Lugli, che voleva le fosse pagata l’ultima mensilità, pari a mille euro, prima dell’interruzione del contratto, come da prassi in Italia quando unaaspetta un bambino. La motivazione utilizzata è stata quella di non aver avvertito la società dell’intenzione di una maternità. La notizia è apparsa sul Corriere della Sera, dove si legge che il club ha ancheto perla sua giocatrice in quanto avrebbe violato il contratto firmato nella stagione 2018-19, “vendendo prima la sua esperienza con un ingaggio sproporzionato e nascondendo poi la sua volontà di essere madre. Una scelta che ha portato la squadra a doversi privare di lei a stagione in ...

