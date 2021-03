La nuova fiamma di Anna Tatangelo: chi è il rapper Livio Cori (Di martedì 9 marzo 2021) Anna Tatangelo avrebbe ritrovato l’amore grazie a Livio Cori, nuova fiamma della cantante. Dopo la storia con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo si sarebbe legata al rapper napoletano. Lo scoop è stato lanciato a Ogni Mattina da Santo Pirrotta. Leggi anche >> Anna Tatangelo: i primi passi nel mondo della musica a soli 7 anni Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio La love story con Gigi D’Alessio, iniziò nel 2006 dopo un duetto e un tour in coppia, e terminò nel 2020. I due artisti nel 2010 hanno avuto un figlio, Andrea. Proprio per amore del figlio, Gigi a Anna hanno mantenuto ottimi rapporti nella separazione. Oggi però hanno intrapreso strade differenti. ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 marzo 2021)avrebbe ritrovato l’amore grazie adella cantante. Dopo la storia con Gigi D’Alessio,si sarebbe legata alnapoletano. Lo scoop è stato lanciato a Ogni Mattina da Santo Pirrotta. Leggi anche >>: i primi passi nel mondo della musica a soli 7 annie Gigi D’Alessio La love story con Gigi D’Alessio, iniziò nel 2006 dopo un duetto e un tour in coppia, e terminò nel 2020. I due artisti nel 2010 hanno avuto un figlio, Andrea. Proprio per amore del figlio, Gigi ahanno mantenuto ottimi rapporti nella separazione. Oggi però hanno intrapreso strade differenti. ...

