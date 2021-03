La Nigeria ha convocato Osimhen per le qualificazioni alla Coppa d’Africa (Di martedì 9 marzo 2021) Victor Osimhen sarà impegnato durante la sosta per le nazionali. La Nigeria, infatti, attraverso i propri canali ufficiali, ha diffuso l’elenco dei convocati per le sfide di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa contro Benin (27 marzo) e Lesotho (30 marzo). Nella lista rientra anche l’attaccante del Napoli. .@NGSuperEagles list of invited players for #Afcon2021Q against #Benin and #Lesotho.#BENNGA#NGALES #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/BrDEvWAreA — The NFF (@thenff) March 9, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) Victorsarà impegnato durante la sosta per le nazionali. La, infatti, attraverso i propri canali ufficiali, ha diffuso l’elenco dei convocati per le sfide di qualificazioneprossimacontro Benin (27 marzo) e Lesotho (30 marzo). Nella lista rientra anche l’attaccante del Napoli. .@NGSuperEagles list of invited players for #Afcon2021Q against #Benin and #Lesotho.#BENNGA#NGALES #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/BrDEvWAreA — The NFF (@thenff) March 9, 2021 L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : La Nigeria ha convocato Osimhen per le qualificazioni alla Coppa d'Africa L'attaccante del Napoli sarà impegnato co… - sscalcionapoli1 : Osimhen convocato dalla Nigeria per le qualificazioni per la Coppa d'Africa #ForzaNapoliSempre - 100x100Napoli : Osimhen lascia di nuovo Napoli, convocato dalla Nigeria - Sal16448498 : Mo Sient ??????????UFFICIALE - Osimhen convocato dalla Nigeria per le qualificazioni per la Coppa d'Africa - GoldelNapoli : L’agente di Osimhen: “E’ stato convocato dalla Nigeria… poi deciderà” -