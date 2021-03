La moglie di Belotti: “Ho ricevuto tanto affetto, stiamo bene. Emotivamente manca…” (Di martedì 9 marzo 2021) "Ho ricevuto tanto affetto, ho sentito la vicinanza di tantissime persone, amici e non. Ci tenevo a rassicurare tutti, stiamo bene, sono tranquilla, anche se Emotivamente manca ancora quel tassello fondamentale per la completa felicità, sono fiduciosa aspettiamo che tutto faccia il suo corso e che la mia famiglia si possa finalmente riunire". Con queste parole Giorgia Duro, moglie del capitano del Torino, Andrea Belotti, si è rivolta ai suoi follower su Instagram il momento particolare che la sua famiglia sta vivendo. Tra la gioia per la nascita della piccola Vittoria e l'assenza forzata del marito.caption id="attachment 114247" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionIn attesa della normalità"Vi avevo parlato del mio rientro a casa, è stato ... Leggi su golssip (Di martedì 9 marzo 2021) "Ho, ho sentito la vicinanza di tantissime persone, amici e non. Ci tenevo a rassicurare tutti,, sono tranquilla, anche semanca ancora quel tassello fondamentale per la completa felicità, sono fiduciosa aspettiamo che tutto faccia il suo corso e che la mia famiglia si possa finalmente riunire". Con queste parole Giorgia Duro,del capitano del Torino, Andrea, si è rivolta ai suoi follower su Instagram il momento particolare che la sua famiglia sta vivendo. Tra la gioia per la nascita della piccola Vittoria e l'assenza forzata del marito.caption id="attachment 114247" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionIn attesa della normalità"Vi avevo parlato del mio rientro a casa, è stato ...

