La Madonna calpestata di Qaraqosh: icona venerata da Papa Francesco in Iraq (Di martedì 9 marzo 2021) Conosco l'Iraq dal 2003. Erano i giorni in cui a Baghdad lo splendido Lorenzo Cremonesi – inviato di guerra del Corriere della Sera e che ha firmato l'introduzione al mio libro su Hazar, una yasida fatta schiava dall'ISIS – mi diceva che con le lenzuola era aggrappato fuori dalla finestra dell'albergo mentre infuriava la guerra della coalizione contro Saddam Hussein. Eravamo in Iraq per motivi completamente differenti, ma entrambi validi: lui come giornalista, io per la solidarietà (leggi qui). Ci sono poi tornato anni dopo, nel dicembre del 2013 era l'anno in cui Padre Paolo Dall'Oglio era stato rapito in Siria, esattamente il 29 luglio 2013. Tutti mi sconsigliavano il viaggio e mi ricordo che viaggiavo con una scorta pazzesca per un Paese ancora instabile. Venivo dal Kuwait ed ero atterrato a Basora, poi su fino a Najaf, la grande capitale religiosa ...

