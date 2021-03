La Juventus è la foto del calcio italiano: decadente sul campo, osannato solo dai media (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per il secondo anno consecutivo la Juventus viene eliminata agli ottavi di Champions League. Lo scorso anno contro il Lione, stavolta per mano del Porto. E se lo scorso anno venne considerata una sorpresa, stavolta non possiamo dire altrettanto. Due anni dopo l’esonero di Allegri, reo di essersi fatto eliminare ai quarti di finale dall’Ajax, la Juventus è riuscita a fare peggio per due stagioni di fila: prima con Sarri e poi con Pirlo. Stavolta non c’è neanche tanto sfizio nell’eliminazione bianconera. Un’eliminazione per certi versi rocambolesca. Ma la Juventus ha avuto un uomo in più dall’inizio del secondo tempo e non è riuscito a sfruttarlo fino in fondo. È dall’inizio della stagione che la Juventus è una squadra temibile soltanto dal punto di vista mediatico. Il livello della narrazione calcistica ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per il secondo anno consecutivo laviene eliminata agli ottavi di Champions League. Lo scorso anno contro il Lione, stavolta per mano del Porto. E se lo scorso anno venne considerata una sorpresa, stavolta non possiamo dire altrettanto. Due anni dopo l’esonero di Allegri, reo di essersi fatto eliminare ai quarti di finale dall’Ajax, laè riuscita a fare peggio per due stagioni di fila: prima con Sarri e poi con Pirlo. Stavolta non c’è neanche tanto sfizio nell’eliminazione bianconera. Un’eliminazione per certi versi rocambolesca. Ma laha avuto un uomo in più dall’inizio del secondo tempo e non è riuscito a sfruttarlo fino in fondo. È dall’inizio della stagione che laè una squadra temibile soltanto dal punto di vistatico. Il livello della narrazione calcistica ...

