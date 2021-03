La guerra ibrida dei vaccini è fatta di export e fake news (Di martedì 9 marzo 2021) Il confronto “ibrido” non risparmia le vaccinazioni contro il Covid-19. Lunedì la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha detto alla stampa che l’amministrazione Biden “è consapevole di, sta monitorando e sta prendendo contromisure” rispetto alla campagna di disinformazione russa in corso, volta a denigrare i vaccini occidentali e avvantaggiare il siero di Mosca, Sputnik V. La rivelazione è arrivata attraverso il Wall Street Journal. Secondo la fonte dell’articolo, un ufficiale del Dipartimento di Stato americano, quattro pubblicazioni online in più lingue hanno agito da paravento per un’operazione dei servizi di intelligence russi (nello specifico, GRU e FSB). Le testate disseminavano notizie distorte, mettendo in dubbio l’efficacia dei vaccini Pfizer e Moderna, amplificando la gravità e la frequenza degli effetti collaterali (correlando, ad ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) Il confronto “ibrido” non risparmia le vaccinazioni contro il Covid-19. Lunedì la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha detto alla stampa che l’amministrazione Biden “è consapevole di, sta monitorando e sta prendendo contromisure” rispetto alla campagna di disinformazione russa in corso, volta a denigrare ioccidentali e avvantaggiare il siero di Mosca, Sputnik V. La rivelazione è arrivata attraverso il Wall Street Journal. Secondo la fonte dell’articolo, un ufficiale del Dipartimento di Stato americano, quattro pubblicazioni online in più lingue hanno agito da paravento per un’operazione dei servizi di intelligence russi (nello specifico, GRU e FSB). Le testate disseminavano notizie distorte, mettendo in dubbio l’efficacia deiPfizer e Moderna, amplificando la gravità e la frequenza degli effetti collaterali (correlando, ad ...

