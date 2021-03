La Guardia di Finanza ferma il gioco illegale. Le operazioni più clamorose (Di martedì 9 marzo 2021) Il gettito allo Stato è passato dai 14,5 miliardi del 2018 ai 15,5 del 2019 e si è drasticamente ridotto a 9,8 miliardi nel 2020 cioè meno 5,7 miliardi rispetto al 2019. Il gioco fisico si è drasticamente ridotto a causa delle chiusure pandemiche disposte dal governo da 74,1 miliardi del 2019 ai 39 miliardi del 2020 (-35,1). La maggior parte dei lavoratori, non solo quelli addetti “diretti” alle attività di gioco, ma anche quelli delle attività funzionali e di filiera, come dipendenti dei bar, delle pulizie, del personale impiegatizio ed amministrativo, della vigilanza ecc. ecc., avendo sospeso l’attività per lungo tempo, più di ogni altro settore sono stati penalizzati in termini di reddito. I rischi di chiusura definitiva poi li corrono principalmente piccole imprese familiari di gestione di agenzie di scommesse, esercizi pubblici e potrebbero ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) Il gettito allo Stato è passato dai 14,5 miliardi del 2018 ai 15,5 del 2019 e si è drasticamente ridotto a 9,8 miliardi nel 2020 cioè meno 5,7 miliardi rispetto al 2019. Ilfisico si è drasticamente ridotto a causa delle chiusure pandemiche disposte dal governo da 74,1 miliardi del 2019 ai 39 miliardi del 2020 (-35,1). La maggior parte dei lavoratori, non solo quelli addetti “diretti” alle attività di, ma anche quelli delle attività funzionali e di filiera, come dipendenti dei bar, delle pulizie, del personale impiegatizio ed amministrativo, della vigilanza ecc. ecc., avendo sospeso l’attività per lungo tempo, più di ogni altro settore sono stati penalizzati in termini di reddito. I rischi di chiusura definitiva poi li corrono principalmente piccole imprese familiari di gestione di agenzie di scommesse, esercizi pubblici e potrebbero ...

Advertising

sarchia56 : RT @sarchia56: La Guardia di Finanza si presenta a casa di Francesco Polidori e gli consegna la notifica degli arresti domiciliari per Banc… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Guardia di Finanza: in Puglia sgominato un gruppo criminale italo-magrebino attivo nello spaccio di hashish e marijuana.… - reportdifesa : Guardia di Finanza: in Puglia sgominato un gruppo criminale italo-magrebino attivo nello spaccio di hashish e marij… - NICOLRebecchi : @nextcinepanett @Barellismo11 @aallara @ennejuve @GDF Tagghi la guardia di finanza e sei di Napoli? AHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA - blogsicilia : #notizie #sicilia Operazione antimafia della Guardia di Finanza, colpo al clan Fontana tra Palermo e Milano -… -