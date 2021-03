La famiglia Tenco critica il monologo di Barbara Palombelli a Sanremo (Di martedì 9 marzo 2021) Nel suo monologo al Festival di Sanremo, la giornalista Barbara Palombelli ha fatto riferimento al grande cantautore italiano Luigi Tenco. Nel mirino, però, è finito il passaggio del monologo in cui Palombelli ha affermato: “Pensate che Luigi Tenco proprio qui giocando con una pistola ha trovato la morte“. La lettera piena di rammarico della famiglia Tenco contro la Palombelli L’ affermazione non è piaciuta però alla famiglia Tenco. In una lettera aperta, i parenti accusano Palombelli di aver diffuso “notizie false” e di “aver banalizzato un fatto grave” come la morte di Tenco davanti a milioni di spettatori. “A ciò si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Nel suoal Festival di, la giornalistaha fatto riferimento al grande cantautore italiano Luigi. Nel mirino, però, è finito il passaggio delin cuiha affermato: “Pensate che Luigiproprio qui giocando con una pistola ha trovato la morte“. La lettera piena di rammarico dellacontro laL’ affermazione non è piaciuta però alla. In una lettera aperta, i parenti accusanodi aver diffuso “notizie false” e di “aver banalizzato un fatto grave” come la morte didavanti a milioni di spettatori. “A ciò si ...

Advertising

ZZiliani : Per la serie “VERGOGNIAMOCI PER LEI”, una lettura da non perdere: la famiglia #Tenco scrive alla #Palombelli dopo i… - fanpage : Il monologo di Barbara Palombelli a #Sanremo2021 ha profondamente indignato la famiglia di Luigi Tenco - repubblica : La famiglia Tenco contro il monologo di Barbara Palombelli a Sanremo: La famiglia del musicista scrive una lettera… - zazoomblog : Cosa ha detto Barbara Palombelli a Sanremo su Luigi Tenco: la reazione della famiglia - #detto #Barbara #Palombelli… -