La famiglia Tenco contro il monologo della Palombelli: "Falso e banalizzante" (Di martedì 9 marzo 2021) Il peso delle parole. Un giornalista dovrebbe conoscerlo bene e farne buon uso. Ma Barbara Palombelli, nel suo monologo Sanremo 2021, complice forse l'emozione, la voglia di parlare (leggi celebrare) più di se stessa e del proprio passato che di altro, è scivolate su diverse parole, scatenando non poche critiche, contestazioni, accuse di aver raccontato inesattezze e di aver banalizzato cose gravi. Una su tutte, il suicidio di Luigi Tenco, avvenuto proprio a Sanremo la sera del 27 gennaio del 1967, in circostanze mai totalmente chiarite. Tra chi sostiene la premeditazione per disperazione e come segno di protesta (verso il festival e un certo tipo di società), chi ci vide il gesto impulsivo di una persona non completamente lucida in quel momento, chi addirittura porta avanti da anni la tesi dell'omicidio. Ma mai nessuno, fino ad ora, ...

