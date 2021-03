La famiglia Tenco contro il monologo della Palombelli a Sanremo: "Notizie false. Ha banalizzato un fatto grave" (Di martedì 9 marzo 2021) Non è piaciuto alla famiglia di Luigi Tenco il monologo di Barbara Palombelli al Festival di Sanremo in cui la giornalista ha fatto anche riferimento al cantautore di Ciao amore ciao. In una lettera aperta, i parenti accusano Palombelli di aver diffuso “Notizie false” e di “aver banalizzato un fatto grave” come la morte di Tenco davanti a milioni di spettatori. Nel mirino, in particolare, il passaggio del monologo in cui Palombelli ha affermato: “Pensate che Luigi Tenco proprio qui giocando con una pistola ha trovato la morte”. “A ciò si aggiunga il fatto che questa ed altre sue gravi affermazioni - ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Non è piaciuto alladi Luigiildi Barbaraal Festival diin cui la giornalista haanche riferimento al cantautore di Ciao amore ciao. In una lettera aperta, i parenti accusanodi aver diffuso “” e di “averun” come la morte didavanti a milioni di spettatori. Nel mirino, in particolare, il passaggio delin cuiha affermato: “Pensate che Luigiproprio qui giocando con una pistola ha trovato la morte”. “A ciò si aggiunga ilche questa ed altre sue gravi affermazioni - ...

Advertising

ZZiliani : Per la serie “VERGOGNIAMOCI PER LEI”, una lettura da non perdere: la famiglia #Tenco scrive alla #Palombelli dopo i… - Agenzia_Ansa : Non è piaciuto alla famiglia di Luigi Tenco il monologo di Barbara Palombelli al Festival di Sanremo in cui la gior… - repubblica : La famiglia Tenco contro il monologo di Barbara Palombelli a Sanremo: La famiglia del musicista scrive una lettera… - AnonymeRai : ? Palombelli, social e famiglia Tenco la attaccano: 'Ignoranza e incoerenza' - TeoloMassimo : RT @Agenzia_Ansa: Non è piaciuto alla famiglia di Luigi Tenco il monologo di Barbara Palombelli al Festival di Sanremo in cui la giornalist… -