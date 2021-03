La Famiglia Reale risponde alle accuse di Meghan e Harry

(Di martedì 9 marzo 2021) Dopo le parole di, laLarompe il silenzio edi. In attesa di sentire le parole della coppia nell’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, da Buckingham Palace arrivano le prime dichiarazioni. Sulla rivista Variety si legge: “In una dichiarazione a nome della Regina rilasciata martedì sera, ora del Regno Unito, il Palazzo ha dichiarato: ‘L’interaè rattristata nell’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per. Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti. Sebbene alcuni ...

E oggi la regina Elisabetta e tutta labritannica hanno fatto sapere in una nota di prendere "molto sul serio" quanto affermato dai duchi di Sussex, soprattutto a proposito delle " ...Lei e tutta la- si legge in una nota ufficiale di Buckingam Palace - "prendono molto sul serio" quanto affermato da Harry e Meghan a proposito di "questioni razziali", anche se "...Come ricordato anche dai reporter reali, la famiglia reale ha invece annunciato un'indagine interna riguardante le accuse di bullismo perché in quel caso si tratta di una situazione legata all ...Londra, 9 marzo 2021 - Toni razzisti, il suicidio, le sofferenza vissute a corte. Avevano promesso di non restare in silenzio e l'hanno fatto. Meghan e Harry si son tolti ogni sassolino dalle scarpe n ...