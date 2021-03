La doccia fredda di Johnson & Johnson: a rischio 55 milioni di vaccini (Di martedì 9 marzo 2021) Ancora deve essere approvato dall’Ema, ma già sorgono i primi problemi per il vaccino Johnson & Johnson. Alcuni problemi di approvvigionamento potrebbero far slittare il piano di consegne ai Paesi dell’Unione Europea. A comunicarlo è stato un funzionario della UE all’agenzia di stampa internazionale Reuters. Ostacoli che potrebbero ostacolare i piani vaccinali di molti Stati, Italia compresa, che avevano puntato molto sul siero Janssen. Anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva parlato dell’arrivo del vaccino mono-dose come un elemento in grado di accelerare la campagna vaccinale. Johnson & Johnson ha problemi di approvvigionamento: a rischio 55 milioni di dosi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Ancora deve essere approvato dall’Ema, ma già sorgono i primi problemi per il vaccino. Alcuni problemi di approvvigionamento potrebbero far slittare il piano di consegne ai Paesi dell’Unione Europea. A comunicarlo è stato un funzionario della UE all’agenzia di stampa internazionale Reuters. Ostacoli che potrebbero ostacolare i piani vaccinali di molti Stati, Italia compresa, che avevano puntato molto sul siero Janssen. Anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva parlato dell’arrivo del vaccino mono-dose come un elemento in grado di accelerare la campagna vaccinale.ha problemi di approvvigionamento: a55di dosi ...

