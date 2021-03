(Di martedì 9 marzo 2021) Lahato ilvacle per chi ha ricevuto prima e seconda dose. È ilalad attivare tale certificato, disponibile in formato digitale o cartaceo, che consentirà ai cittadini di viaggiare. L’obiettivo è “aiutare a promuovere la ripresa economica mondiale e facilitare i viaggi oltrefrontiera”, ha spiegato un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino. Per il momento il “”, che può essere scaricato attraverso la piattaforma WeChat, è riservato solo per i cittadini cinesi e non è obbligatorio. Il documento contiene un Qr code, già ampiamente utilizzato inper regolare trasporti e ingresso nei luoghi pubblici, che garantisce alle autorità di Pechino tutte le informazioni sanitarie ...

Advertising

LegaSalvini : ++ IL TEMPO: 'COVID, SALVINI LANCIA UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE COLPE DELLA CINA' ++ - HuffPostItalia : La Cina lancia il passaporto vaccinale: è il primo Paese al mondo - SkyTG24 : La #Cina lancia il passaporto vaccinale, al momento non è ancora obbligatorio e può essere ottenuto solo dai cittad… - GianniVezzani1 : RT @liuk71rm: Vai, ci siamo, brindiamo per il #passaportovaccinale, lo lancia la Cina. Com'è che si dice, È tutto vostro onore?...ecco sì,… - messveneto : La Cina lancia il passaporto vaccinale, è il primo paese al mondo: Lo aveva annunciato il Ministro degli Ester Wang… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina lancia

PASSAPORTO VACCINALE: COME FUNZIONA Ricordiamo che il passaporto vaccinale è valutato in queste settimane anche da Stati Uniti e Gran Bretagna, mentre l'Unione Europea sta considerando l'...Quella dei "codici sanitari QR" all'interno di WeChat e di altre app per smartphone è una soluzione già largamente diffusa invisto che sono necessari per accedere ai trasporti nazionali e a ...La Cina lancia i passaporti vaccinali. È il primo paese al mondo a prendere questa strada. Ad annunciarlo domenica è stato il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Lo scopo è quello di «promuovere la ...La Cina è il primo Paese al mondo a lanciare il passaporto vaccinale per i viaggi, attualmente non obbligatorio. Ecco cos'è, come funziona e cosa contiene.