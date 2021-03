La Cina è il primo Paese al mondo ad attivare il passaporto vaccinale (Di martedì 9 marzo 2021) In Cina parte per la prima volta nel mondo il passaporto vacCinale. Servirà ad attestare l'immunizzazione da Covid-19 e lo potranno richiedere tutti i cittadini che lo vorranno (per ora è facoltativo) su WeChat, app di messaggistica e social media cinese. Il passaporto è cartaceo o digitale e contiene un QrCode attraverso il quale si accede a tutte le informazioni sanitarie del suo possessore, con un sistema molto simile a quello che nel Paese è già utilizzato per regolare l'accesso ai luoghi pubblici o ai trasporti: si inquadra e produce un codice verde se la persona a cui fa capo non è stata a contatto con soggetti infetti o non è stata in zone considerate dei focolai. La differenza sostanziale sta nel fatto che il passaporto VacCinale è nato per ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 marzo 2021) Inparte per la prima volta nelilvacle. Servirà ad attestare l'immunizzazione da Covid-19 e lo potranno richiedere tutti i cittadini che lo vorranno (per ora è facoltativo) su WeChat, app di messaggistica e social media cinese. Ilè cartaceo o digitale e contiene un QrCode attraverso il quale si accede a tutte le informazioni sanitarie del suo possessore, con un sistema molto simile a quello che nelè già utilizzato per regolare l'accesso ai luoghi pubblici o ai trasporti: si inquadra e produce un codice verde se la persona a cui fa capo non è stata a contatto con soggetti infetti o non è stata in zone considerate dei focolai. La differenza sostanziale sta nel fatto che ilVacle è nato per ...

MediasetTgcom24 : Vaccini: 'Lo Sputnik V sarà prodotto in Italia, primo Paese in Ue' #covid - Agenzia_Ansa : La Cina lancia il primo 'passaporto vaccinale', con un programma appena attivato per consentire ai cittadini cinesi… - HuffPostItalia : La Cina lancia il passaporto vaccinale: è il primo Paese al mondo - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: La Cina lancia il primo 'passaporto vaccinale', con un programma appena attivato per consentire ai cittadini cinesi di vi… - bb_1774 : RT @Mr_Ozymandias: La Cina sarà il primo paese al mondo a introdurre il passaporto vaccinale. Seguiranno tutti gli altri. Attestati per dim… -