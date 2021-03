La Cina è il primo Paese a lanciare il passaporto vaccinale (Di martedì 9 marzo 2021) E' la Cina a lanciare il primo 'passaporto vacCinale', con un programma appena attivato per consentire ai cittadini cinesi di viaggiare. Si tratta di un certificato digitale che mostra lo status ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 9 marzo 2021) E' lailvacle', con un programma appena attivato per consentire ai cittadini cinesi di viaggiare. Si tratta di un certificato digitale che mostra lo status ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini: 'Lo Sputnik V sarà prodotto in Italia, primo Paese in Ue' #covid - Agenzia_Ansa : La Cina lancia il primo 'passaporto vaccinale', con un programma appena attivato per consentire ai cittadini cinesi… - HuffPostItalia : La Cina lancia il passaporto vaccinale: è il primo Paese al mondo - ViKappa : RT @MediasetTgcom24: Vaccini: 'Lo Sputnik V sarà prodotto in Italia, primo Paese in Ue' #covid - Adnkronos : #Covid, #Cina lancia #passaportovaccinale: è il primo Paese al mondo -