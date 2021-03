La canzone segreta | le anticipazioni | chi saranno gli ospiti della prima serata

(Di martedì 9 marzo 2021) Ecco chii settepuntata del nuovo programma “La”: tutti vip molto famosi. Il prossimo venerdì 12 marzo, insu Rai 1, andrà in onda laparte del nuovo programma “La”. Il programma punta tutto sulla musica come mezzo attraverso il quale vengono comunicati L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Advertising

Monicavda83 : RT @tvblogit: La Canzone segreta, i magnifici sette della prima del nuovo programma di Rai1 - Jbe90 : - GVLDENHARR7 : @aalwaysloujs nel programma la canzone segreta - FabioTraversa : RT @tvblogit: ?? In anteprima su #TvBlog gli ospiti della prima puntata de #LaCanzoneSegreta, il nuovo programma di Rai1 in onda da venerdì… - SerieTvserie : La Canzone segreta, i magnifici sette della prima del nuovo programma di Rai1 -

Ultime Notizie dalla rete : canzone segreta

Tv Sorrisi e Canzoni

Carlo Conti e Luca Argentero tra gli ospiti di Serena Rossi a LaDebutterà venerdì prossimo, venerdì 12 marzo, il nuovo programma di Rai1 dal titolo Laed alla conduzione ci sarà Serena Rossi . La giovane attrice e conduttrice è ...Riko ha camminato verso il futuro marito con la"Winter Song" di Kiroro in sottofondo. Dopo ... I due si sono sposati durante una cerimoniaalle Hawaii nell'agosto 2002, in occasione del ...Carlo Conti e Luca Argentero tra gli ospiti di Serena Rossi a La canzone segreta Debutterà venerdì prossimo, venerdì 12 marzo, il nuovo programma di Rai1 ...Non avendo visto il format originale al quale si ispira Canzone segreta e non sapendo quelle che saranno le modifiche fatte dalla squadra di Rai 1 che con Serena Rossi ha lavorato al nuovo programma d ...