La campagna anti-Zingaretti spiana la strada alla vittoria del centrodestra

Leggi su tpi

(Di martedì 9 marzo 2021) C’è qualcosa di interessante, e di grave, nelladi disinformazione che ha investito il Pd dopo le dimissioni di Nicola. Il mio amico Francesco Merlo, per citare uno degli opinionisti di rango intervenuti sul tema, su La Repubblica ha scritto chesi è dimesso perché aveva paura dei sondaggi. E che questo avrebbe determinato il suo strappo, il suo addio. E altri – decine di giornalisti, politici, addetti ai lavori, c’è solo l’imbarazzo della scelta – continuano a martellare su un solo tema: “Il Pd sta pagando la sua subalternità a Conte”. Dunque ecco come viene ricostruito il film degli ultimi mesi in questo racconto ideologico (e ovviamente falso). Il partito è troppo “spostato a sinistra”, questo ha prodotto una perdita di consensi verso il M5S, “adesso va spostato il baricentro” (Claudio Tito, anche lui ...