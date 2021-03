La bufala Whatsapp del bonus “Io resto a casa” versione Pasqua in Lombardia (Di martedì 9 marzo 2021) Ecco, ancora una volta, l’articolo per smentire l’ennesima Catena di S. Antonio che sta circolando su Whatsapp in questi giorni. Stavolta la bufala vede protagonista l’inesistente bonus io resto a casa dato dalla regione Lombardia. Lo scopo è quello di spingere tutti quelli che ricevono il messaggio a compilare un modulo che trovate “qui”. Prima di parlare del bonus Io resto a casa Lombardia Whatsapp, però, vale la pena ricordare la lezione che sta dietro l’ennesima situazione di questo tipo: tutti i cittadini devono ricordare che le comunicazioni istituzionali non arrivano mai via Whatsapp e quando ricevono link o messaggi che sembrano sospetti o strani occorre sempre andare in ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 9 marzo 2021) Ecco, ancora una volta, l’articolo per smentire l’ennesima Catena di S. Antonio che sta circolando suin questi giorni. Stavolta lavede protagonista l’inesistenteiodato dalla regione. Lo scopo è quello di spingere tutti quelli che ricevono il messaggio a compilare un modulo che trovate “qui”. Prima di parlare delIo, però, vale la pena ricordare la lezione che sta dietro l’ennesima situazione di questo tipo: tutti i cittadini devono ricordare che le comunicazioni istituzionali non arrivano mai viae quando ricevono link o messaggi che sembrano sospetti o strani occorre sempre andare in ...

