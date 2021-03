La bufala di «a San Marino è tutto aperto 24 ore al giorno» (Di martedì 9 marzo 2021) San Marino è a due passi da noi. Anzi, proprio dentro di noi. Trentatremila abitanti dislocati su una lingua di terra che supera, di poco, i 61 chilometri quadrati, inerpicati sull’Appennino Tosco-Emiliano. Insomma, sono a meno di due passi da noi e, quindi, guardiamo cosa succede in questo micro-Stato con attenzione, soprattutto in tempo di pandemia. E ora, con l’accordo per la somministrazione del vaccino Sputnik V alla popolazione, quel piccolissimo Stato diventa una sorta di oasi nel deserto: mitizzata e invidiata dai più. E, proprio seguendo questo percorso, si diffondono pericolose bufale sui social che hanno un unico obiettivo: attaccare quel che sta facendo l’Italia. Ed è proprio con questo intento che, da qualche giorno a questa parte, si sta diffondendo un messaggio social su San Marino tutto ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 9 marzo 2021) Sanè a due passi da noi. Anzi, proprio dentro di noi. Trentatremila abitanti dislocati su una lingua di terra che supera, di poco, i 61 chilometri quadrati, inerpicati sull’Appennino Tosco-Emiliano. Insomma, sono a meno di due passi da noi e, quindi, guardiamo cosa succede in questo micro-Stato con attenzione, sopratin tempo di pandemia. E ora, con l’accordo per la somministrazione del vaccino Sputnik V alla popolazione, quel piccolissimo Stato diventa una sorta di oasi nel deserto: mitizzata e invidiata dai più. E, proprio seguendo questo percorso, si diffondono pericolose bufale sui social che hanno un unico obiettivo: attaccare quel che sta facendo l’Italia. Ed è proprio con questo intento che, da qualchea questa parte, si sta diffondendo un messaggio social su San...

