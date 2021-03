Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? La Befana vien di notte 2 - le origini, al via le riprese: Monica Bellucci nel cast… - giornaleradiofm : Bellucci strega buona nella Befana vien di notte 2: (ANSA) - ROMA, 09 MAR - Sono iniziate il primo marzo le riprese… - ciakmag : La Befana vien di notte 2 – Le origini: primo Ciak ?? - Think_movies : “La Befana vien di Notte 2 – Le Origini”: partite le riprese del prequel con Monica Bellucci… - cinemaniaco_fb : ?????????????? La Befana vien di notte 2: arriva il prequel con Monica Bellucci nei panni della strega. Tutti i dettagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Befana vien

Sono iniziate il primo marzo le riprese del film Ladi notte 2 - Le origini, scritto da Nicola Guaglianone e Menotti, per la regia di Paola Randi, prequel della commedia di grande successo e campione di incassi al botteghino La...Sono iniziate il primo marzo le riprese del film Ladi notte 2 - Le origini , che vede protagonista Zoe Massenti con Fabio De Luigi e Monica Bellucci. Scritto da Nicola Guaglianone e Menotti, per la regia di Paola Randi, il film è un ...Sono iniziate il primo marzo le riprese del film La Befana vien di notte 2 - Le origini, scritto da Nicola Guaglianone e Menotti, per la regia di Paola Randi, prequel della commedia di grande successo ...La Befana vien di notte 2 - Le origini, scritto da Nicola Guaglianone e Menotti, per la regia di Paola Randi, prequel della commedia ...