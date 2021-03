La bambina che non voleva cantare: trama e cast della fiction su Nada (Di martedì 9 marzo 2021) Mercoledì 10 marzo su Rai Uno andrà in onda la fictionLa bambina che non voleva cantare, ispirata al libro Il mio cuore umano di Nada Malanima. Lo sceneggiato ripercorrerà la vita e la carriera artistica della cantante che a soli 15 anni partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Ma che freddo fa che fu un grandissimo successo e diede il via alla sua brillante carriera nel mondo della musica. Ad interpretare la popolare cantante, sarà la giovane, bella e brava cantante e attrice Tecla Insolia mentre il ruolo della madre di lei è stato affidata alla bravissima Carolina Crescentini mentre il papà sarà interpretato da Sergio Albelli. La bambina che non voleva cantare: ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 9 marzo 2021) Mercoledì 10 marzo su Rai Uno andrà in onda laLache non, ispirata al libro Il mio cuore umano diMalanima. Lo sceneggiato ripercorrerà la vita e la carriera artisticacantante che a soli 15 anni partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Ma che freddo fa che fu un grandissimo successo e diede il via alla sua brillante carriera nel mondomusica. Ad interpretare la popolare cantante, sarà la giovane, bella e brava cantante e attrice Tecla Insolia mentre il ruolomadre di lei è stato affidata alla bravissima Carolina Crescentini mentre il papà sarà interpretato da Sergio Albelli. Lache non: ...

Advertising

ElisaDospina : ?? Ora che Non posso più tornare A quando ero bambina Ed ero salva da ogni male E da te, da te, da te?? e… - MCRwasmyfavidea : RT @nicolamilf2: Elodie nel 2017 incontrò una bambina che era una sua grandissima fan che le disse:”Elodie da grande voglio diventare una… - nz_is_a_penguin : @A_is_a_penguin_ grazie, non è nulla di che, ma mia mamma mi aveva promesso che potevo fare le punte dei capelli ro… - Babsmant : @eadaimon Son quelle cose che succedono da bambina e rimangono come un incanto. Non ho mai piu mangiato una girella. - VayBe1983 : Ma non è che poi Zeynep si fa dare l'affidamento della bambina???? #DogdugunEvKaderindir -