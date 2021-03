Klopp: “Possiamo vincere la Champions. I tifosi ci mancano ma non è una scusa per il momento negativo” (Di martedì 9 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Jurgen Klopp ha parlato del momento del Liverpool alla vigilia della gara di Champions League contro il Lipsia. Queste le sue parole: “Possiamo vincere la Champions? Certo. E spiego i due motivi: la qualità e il calcio in generale. Hai sempre la possibilità di vincere la prossima partita. Siamo a metà gara, dobbiamo ancora giocare e non ho dubbi sulla mia squadra. Sono felice di avere l’opportunità di giocare subito: abbiamo avuto grandi momenti nel corso della stagione, di recente li hanno gli Spurs e il West Ham”. Troppe sconfitte in casa: “L’ho detto 5mila volte: il calcio non sarebbe il gioco che amiamo se nessuno potesse andare allo stadio. I tifosi ci sono mancati anche perché abbiamo una delle migliori atmosfere ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Jurgenha parlato deldel Liverpool alla vigilia della gara diLeague contro il Lipsia. Queste le sue parole: “la? Certo. E spiego i due motivi: la qualità e il calcio in generale. Hai sempre la possibilità dila prossima partita. Siamo a metà gara, dobbiamo ancora giocare e non ho dubbi sulla mia squadra. Sono felice di avere l’opportunità di giocare subito: abbiamo avuto grandi momenti nel corso della stagione, di recente li hanno gli Spurs e il West Ham”. Troppe sconfitte in casa: “L’ho detto 5mila volte: il calcio non sarebbe il gioco che amiamo se nessuno potesse andare allo stadio. Ici sono mancati anche perché abbiamo una delle migliori atmosfere ...

