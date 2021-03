Klopp: «Il Liverpool può vincere la Champions per due motivi» (Di martedì 9 marzo 2021) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha presentato in conferenza stampa il match di Champions League contro il Lipsia: le sue dichiarazioni Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha presentato in conferenza stampa il match di Champions League contro il Lipsia. «Possiamo vincere la Champions per due motivi: la qualità e il calcio in generale. Hai sempre la possibilità di vincere la prossima partita. Siamo a metà gara, dobbiamo ancora giocare e non ho dubbi sulla mia squadra. Sono felice di avere l’opportunità di giocare subito: abbiamo avuto grandi momenti nel corso della stagione, di recente li hanno gli Spurs e il West Ham». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Jurgen, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa il match diLeague contro il Lipsia: le sue dichiarazioni Jurgen, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa il match diLeague contro il Lipsia. «Possiamolaper due: la qualità e il calcio in generale. Hai sempre la possibilità dila prossima partita. Siamo a metà gara, dobbiamo ancora giocare e non ho dubbi sulla mia squadra. Sono felice di avere l’opportunità di giocare subito: abbiamo avuto grandi momenti nel corso della stagione, di recente li hanno gli Spurs e il West Ham». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AdriJuve64 : e' sempre stato il mio pallino vederlo alla juve, ma mandare via Pirlo sarebbe il VERO fallimento di questa stagion… - napolista : Klopp: “Non allenerò la Germania: rispetto i contratti” L’allenatore del Liverpool in conferenza: “Ho ancora tre an… - ItaSportPress : Liverpool, Klopp non ha dubbi 'Possiamo vincere la Champions per due motivi' - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Klopp, il Liverpool ha grandi tifosi e ci mancano Nagelsmann (Lipsia): 'Il calcio è folle, possiamo ribaltarla' - _SiGonfiaLaRete : #Germania, #Klopp possibile successore di Joachim #Löw? Il no da parte del tecnico del #Liverpool -