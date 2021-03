Klopp ct della Germania? Il tecnico: «Ho tre anni di contratto col Liverpool» (Di martedì 9 marzo 2021) Jurgen Klopp parla delle voci uscite sul suo conto come successore di Low sulla panchina della nazionale tedesca: ecco le sue parole Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa delle voci uscite come successore di Low sulla panchina della nazionale tedesca. Ecco le sue dichiarazioni sulla possibilità paventata nelle ultime ore. «Non sarò disponibile come potenziale allenatore della nazionale tedesca in estate o dopo l’estate. Mi rimangono tre anni al Liverpool. È una situazione semplice; firmi un contratto e cerchi di mantenerlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Jurgenparla delle voci uscite sul suo conto come successore di Low sulla panchinanazionale tedesca: ecco le sue parole Jurgenha parlato in conferenza stampa delle voci uscite come successore di Low sulla panchinanazionale tedesca. Ecco le sue dichiarazioni sulla possibilità paventata nelle ultime ore. «Non sarò disponibile come potenziale allenatorenazionale tedesca in estate o dopo l’estate. Mi rimangono treal. È una situazione semplice; firmi une cerchi di mantenerlo». Leggi su Calcionews24.com

