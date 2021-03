Kate Winslet e quel dramma simile al Titanic: è successo durante le riprese del film (Di martedì 9 marzo 2021) Da qualche anno a questa parte Canale 5 ha inaugurato la tradizione di trasmettere la sera dell’8 marzo “Titanic” il leggendario film del 1997 con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, ma pochi sanno che l’attrice inglese, proprio mentre girava il film, fu costretta a vivere un dramma simile: la morte del compagno Stephen Ralph Tredre Da quasi dieci anni Canale 5, per la sera dell’8 marzo, ha inaugurato una tradizione simile a quella di Italia 1 del 24 dicembre, trasmettere un film amatissimo e che il pubblico chiede in continuazione di vedere. Nel caso di Italia 1 è “Una Poltrona per Due” nel caso della rete ammiraglia Mediaset è “Titanic”. —>>> Ti potrebbe interessare anche ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 marzo 2021) Da qualche anno a questa parte Canale 5 ha inaugurato la tradizione di trasmettere la sera dell’8 marzo “” il leggendariodel 1997 con Leonardo Di Caprio e, ma pochi sanno che l’attrice inglese, proprio mentre girava il, fu costretta a vivere un: la morte del compagno Stephen Ralph Tredre Da quasi dieci anni Canale 5, per la sera dell’8 marzo, ha inaugurato una tradizionela di Italia 1 del 24 dicembre, trasmettere unamatissimo e che il pubblico chiede in continuazione di vedere. Nel caso di Italia 1 è “Una Poltrona per Due” nel caso della rete ammiraglia Mediaset è “”. —>>> Ti potrebbe interessare anche ...

Advertising

karda70 : #KateWinslet e quel dramma simile al #Titanic: è successo durante le riprese del #film di #JamesCameron… - ChiaraMirandol7 : RT @annesgilb: mi viene da piangere se penso a come kate winslet e leonardo dicaprio siano cresciuti insieme e di come si siano dedicati a… - FrancHeehee : RT @yleniaindenial: Leonardo DiCaprio e Kate Winslet amici invece di essere insieme e fare figli è stata la mia più grande delusione da pic… - Sole63951735 : RT @1AStarIsBorn: Leonardo di Caprio e Kate Winslet si sono dedicati i premi a vicenda, proprio come Can Yaman e Demet Özdemir ??? #Titani… - CanDem0826 : RT @1AStarIsBorn: Leonardo di Caprio e Kate Winslet si sono dedicati i premi a vicenda, proprio come Can Yaman e Demet Özdemir ??? #Titani… -