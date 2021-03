Juventus, tutto o niente: contro il Porto serve l’impresa (Di martedì 9 marzo 2021) Quella di stasera sarà un partita da dentro o fuori, tutto o niente per Andrea Pirlo che deve vincere per continuare ad inseguire il sogno europeo e provare a riportare a Torino la Coppa dalle grandi orecchie. Servirà ribaltare la sconfitta dell’andata, riprendendo la marcia dal gol di Chiesa che a 8 minuti dallo scadere hanno fissato il risultato sul 2-1 per i lusitani, un gol che tiene viva la speranza e che rende meno difficile l’impresa remuntada. Juventus e Porto si erano già incrociate altre tre volte, oltre la gara dell’andata e la voce del passato ha un suono dolce per i bianconeri, i precedenti infatti fanno per sperare. Ribaltare si può. Juventus-Porto, Pirlo su Ronaldo: “Cristiano è carico”. Diretta in chiaro e formazioni Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 9 marzo 2021) Quella di stasera sarà un partita da dentro o fuori,per Andrea Pirlo che deve vincere per continuare ad inseguire il sogno europeo e provare a riportare a Torino la Coppa dalle grandi orecchie. Servirà ribaltare la sconfitta dell’andata, riprendendo la marcia dal gol di Chiesa che a 8 minuti dallo scadere hanno fissato il risultato sul 2-1 per i lusitani, un gol che tiene viva la speranza e che rende meno difficileremuntada.si erano già incrociate altre tre volte, oltre la gara dell’andata e la voce del passato ha un suono dolce per i bianconeri, i precedenti infatti fanno per sperare. Ribaltare si può., Pirlo su Ronaldo: “Cristiano è carico”. Diretta in chiaro e formazioni, ...

