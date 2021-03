Juventus “tradita” da Ronaldo | amaro congedo dalla Champions

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Lasaluta laLeague. Eliminazione per la squadra di Pirlo contro il Porto, non basta un Chiesa scatenato. Un, di quelli che arrivano in maniera inaspettata. Lasaluta cosi laLeague, dopo aver combattuto per 120? minuti contro un avversario tosto, coraggioso e generoso. La Vecchia Signora esce dal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

homersuldivano : La Chiesa tradita dal Cristiano #JuventusPorto #Juventus #UCL - zazoomblog : Juventus Sacchi: “Giovani confusi storia del club tradita dal gruppo. Pirlo? Situazione complicata per tutti” -… - Mediagol : #Juventus, Sacchi: 'Giovani confusi, storia del club tradita dal gruppo. Pirlo? Situazione complicata per tutti'… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tradita

SerieANews

Attacca, ma non punge,dai suoi attaccanti, ovviamente più Zapata di Muriel, entrato nel ... C'è da sottolineare come nessuno negli ultimi 2 mesi, nemmeno laquando ha vinto in Coppa ...Il calcio è strano. Imprevedibile. Capace di ribaltare pronostici nel giro di 90 minuti, regalando una vittoria a un Napoli in caduta libera e condannando unareduce da una striscia positiva esaltante. Eppure al Maradona sono gli azzurri a esultare, grazie a un rigore di Insigne che taglia il traguardo dei 100 gol con la maglia azzurra. Una serata ...Matthijs De Ligt confessa: 'Alla Juve per imparare' poi scherza su Buffon: 'Potrebbe essere mio padre ma pensa come un 29enne, è un esempio' ...Un gol in mischia di Skriniar premia i nerazzurri. L'Atalanta fa la partita ma non riesce a sfondare. La capolista torna a +6 sul Milan ...