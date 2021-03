Juventus | Sabatini | “Dopo dieci anni la storia è al capolinea | non è finita solo la Champions”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sandro, giornalista di Mediaset, si è espresso in merito all’eliminazione delladallaLeague per mano del Porto. “Stasera non èsolamente una sempliceLeague per i bianconeri.siamo arrivati al punto finale, laè ormai al. E’ sotto gli occhi di tutti che gli uomini di Pirlo rischiano concretamente di non conquistare lo scudetto” ha detto. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sabatini

... Bernardo Corradi, Sandroe Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Dove vederla in streaming- Porto sarà visibile naturalmente anche in streaming, in diretta sulla ...... Sandro, Alessio Tacchinardi, Graziano Cesari. SKY . La pay tv trasmette come di consueto entrambi i match della serata. Su Sky Sport Uno è in palinsesto alle 21- Porto con ...Juventus eliminata agli ottavi. Il calcio italiano è autoreferenziale. In Europa prendiamo schiaffi da chiunque ma non ci interessa ...Diretta Juventus Porto streaming video Canale 5: formazioni, quote e risultato live della partita, ritorno ottavi di Champions League.