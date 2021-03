Juventus | Ravanelli | «Quanto ha pesato l’assenza di Morata» – VIDEO

(Di martedì 9 marzo 2021) Fabrizio, ex attaccante della, ha rilasciato un’intervista, parlando così della squadra bianconera –Fabrizio, ex attaccante della, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno del match di Champions League contro il Porto. COME ARRIVA LA JUVE – «Arriva a questa sfida con tante problematiche. In primis per la continua sfortuna di questa squadra sotto il punto di vista degli infortunati in ogni momento topico della stagione. Ogni volta che la Juve arriva ai quarti o agli ottavi di Champions le mancano i giocatori fondamentali. Prima Allegri, poi Sarri e ora Pirlo non hanno avuto la possibilità di scegliere all’interno dell’ampia rosa».– «In certi momenti della stagione perdi ...

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato un'intervista, parlando così della squadra bianconera – VIDEO COME ARRIVA LA JUVE – «Arriva a questa sfida con tante problematiche. In primi ...