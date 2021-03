Juventus, Rabiot non convince: United ed Everton ci pensano (Di martedì 9 marzo 2021) Almeno fino ad ora, sotto la voce “investimento sbagliato” si potrebbe facilmente mettere una foto di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è sbarcato a Torino nel 2019 dopo aver rotto con il PSG e con sè ha portato la targhetta di ‘grande talento, molto promettente’. I dubbi sul giocatore, tuttavia, sono stati davvero tanti da subito. Prima di firmare con i bianconeri il classe ’95 è stato al centro di diversi dibattiti che per lo più coinvolgevano la madre/agente. Rabiot è stato più volte vicino a firmare per il Barcellona, più volte la Spagna è sembrata l’unica possibile destinazione per il giocatore e soprattutto sembrava un ottimo posto per mettere in mostra tutto questo famigerato potenziale. Alla fine il centrocampista ha scelto di andare alla Juventus, essendo un parametro zero per ovvi motivi la ‘Vecchia Signora’ avrebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 9 marzo 2021) Almeno fino ad ora, sotto la voce “investimento sbagliato” si potrebbe facilmente mettere una foto di Adrien. Il centrocampista francese è sbarcato a Torino nel 2019 dopo aver rotto con il PSG e con sè ha portato la targhetta di ‘grande talento, molto promettente’. I dubbi sul giocatore, tuttavia, sono stati davvero tanti da subito. Prima di firmare con i bianconeri il classe ’95 è stato al centro di diversi dibattiti che per lo più coinvolgevano la madre/agente.è stato più volte vicino a firmare per il Barcellona, più volte la Spagna è sembrata l’unica possibile destinazione per il giocatore e soprattutto sembrava un ottimo posto per mettere in mostra tutto questo famigerato potenziale. Alla fine il centrocampista ha scelto di andare alla, essendo un parametro zero per ovvi motivi la ‘Vecchia Signora’ avrebbe ...

Advertising

juventusfc : Tutta #JuveLazio in una... #PhotoOfTheGame! - GoalItalia : Le pagelle di #JuveLazio: ?? Rabiot attaccante aggiunto ?? Alex Sandro insuperabile ?? Hoedt non ingrana ?? Escalan… - driss_bh : RT @juventusfc: Tutta #JuveLazio in una... #PhotoOfTheGame! - ogolmio : ¡A defender la chapa! Juventus remonta ante Lazio - Jeunesfooteux : PSG, Juventus - Mercato : Adrien Rabiot (ex Paris SG), une offre de 64M€ ? -