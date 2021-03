Juventus-Porto stasera in tv in chiaro? Data, orario e streaming ritorno ottavi Champions (Di martedì 9 marzo 2021) La Juventus si gioca una fetta di stagione contro il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Alle 21:00 di stasera all’Allianz Stadium la formazione di Andrea Pirlo proverà a ribaltare la sconfitta per 2-1 dell’anData in Portogallo. Dopo il successo in campionato contro la Lazio, la Juventus si presenta a questa sfida da dentro o fuori col morale alto. Juventus-Porto sarà trasmessa in chiaro in diretta esclusiva su Sky Sport e su Canale 5 ma potrete seguire la sfida anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Lasi gioca una fetta di stagione contro ilneldeglidi finale diLeague 2020/2021. Alle 21:00 diall’Allianz Stadium la formazione di Andrea Pirlo proverà a ribaltare la sconfitta per 2-1 dell’aningallo. Dopo il successo in campionato contro la Lazio, lasi presenta a questa sfida da dentro o fuori col morale alto.sarà trasmessa inin diretta esclusiva su Sky Sport e su Canale 5 ma potrete seguire la sfida anche insulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

