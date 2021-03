Juventus-Porto, Paratici: “La Lazio ha dato fiducia. Chiesa? Ha il carattere bianconero” (Di martedì 9 marzo 2021) “Sicuramente giocare delle buone partite come contro la Lazio dà fiducia: ce la portiamo oggi, anche se sarà una partita diversa. L’andata ha vissuto di episodi, anche se non abbiamo giocato una buona partita”. Sono queste le parole di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, a pochi minuti dal match di ritorno della Vecchia Signora contro il Porto. Sul rinnovo di Ronaldo il ds ha tagliato corto: “Lui ha ancora un anno, non è all’ordine del giorno: ne parleremo con lui”. Su un possibile e improbabile duetto con Messi ha poi scherzato: “Il calcio deve fare riflessioni di altro tipo, è improbabile questo tipo di idea (ride, ndr)”. Paratici si è poi soffermato su due giocatori, partendo da Federico Chiesa: “Cresciuto dalla Fiorentina? Non è facile arrivare alla ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) “Sicuramente giocare delle buone partite come contro ladà: ce la portiamo oggi, anche se sarà una partita diversa. L’andata ha vissuto di episodi, anche se non abbiamo giocato una buona partita”. Sono queste le parole di Fabio, direttore sportivo della, a pochi minuti dal match di ritorno della Vecchia Signora contro il. Sul rinnovo di Ronaldo il ds ha tagliato corto: “Lui ha ancora un anno, non è all’ordine del giorno: ne parleremo con lui”. Su un possibile e improbabile duetto con Messi ha poi scherzato: “Il calcio deve fare riflessioni di altro tipo, è improbabile questo tipo di idea (ride, ndr)”.si è poi soffermato su due giocatori, partendo da Federico: “Cresciuto dalla Fiorentina? Non è facile arrivare alla ...

Advertising

ChampionsLeague : Juventus & Porto check in ?? #UCL - juventusfc : ORE 15 ? La conferenza stampa della Juventus pre #JuveFCP! Live su @JuventusTV , qui ?? - juventusfc : Al via l'allenamento alla vigilia di #JuveFCP ???? LIVE su @JuventusTV ?? - CHITAFRICA : vo ve juventus e porto - AlloyCollins : RT @ChampionsLeague: Juventus & Porto check in ?? #UCL -