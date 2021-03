Juventus-Porto, le probabili formazioni del match (Di martedì 9 marzo 2021) L’Allianz Stadium apre le porte a Juventus-Porto, la partita della verità. Pirlo recupera Bonucci, dubbio Pepe nei lusitani Torna la musica della Champions League e a Torino è giunto finalmente il momento dal dentro o fuori: Juventus-Porto è attualmente il biglietto con il valore più alto della stagione. I bianconeri non possono sbagliare e hanno tutte le intenzioni di dare la scossa ad una annata fino a questo momento monotona e con pochi acuti. QUI Juventus – Pirlo svuota parzialmente l’infermeria, ma deve fare a meno dello squalificato Danilo. Dubbio Arthur dal primo minuto. Bonucci e Demiral dovrebbero comporre la coppia di difesa, De Ligt non è al meglio e Chiellini è appena rientrato dai box. Ballottaggio tra McKennie e Ramsey, con il texano in leggero vantaggio. Nessun dubbio sulle fasce, ... Leggi su zon (Di martedì 9 marzo 2021) L’Allianz Stadium apre le porte a, la partita della verità. Pirlo recupera Bonucci, dubbio Pepe nei lusitani Torna la musica della Champions League e a Torino è giunto finalmente il momento dal dentro o fuori:è attualmente il biglietto con il valore più alto della stagione. I bianconeri non possono sbagliare e hanno tutte le intenzioni di dare la scossa ad una annata fino a questo momento monotona e con pochi acuti. QUI– Pirlo svuota parzialmente l’infermeria, ma deve fare a meno dello squalificato Danilo. Dubbio Arthur dal primo minuto. Bonucci e Demiral dovrebbero comporre la coppia di difesa, De Ligt non è al meglio e Chiellini è appena rientrato dai box. Ballottaggio tra McKennie e Ramsey, con il texano in leggero vantaggio. Nessun dubbio sulle fasce, ...

