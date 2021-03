Juventus-Porto, le formazioni ufficiali (Di martedì 9 marzo 2021) Serata fondamentale per la stagione della Juventus, che ospita il Porto all’Allianz Stadium per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. C’è da ribaltare il 2-1 dell’andata. La Juve deve vincere, basterebbe anche un 1-0, ma deve evitare di prendere gol. Queste le formazioni ufficiali: Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristano Ronaldo. Allenatore: Pirlo. Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. Allenatore: Conceicao. Foto: Sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 marzo 2021) Serata fondamentale per la stagione della, che ospita ilall’Allianz Stadium per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. C’è da ribaltare il 2-1 dell’andata. La Juve deve vincere, basterebbe anche un 1-0, ma deve evitare di prendere gol. Queste le(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.(4-4-2): Marchesin; Manafà, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. Allenatore: Conceicao. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

