Juventus-Porto, il passaggio del turno in Champions vale una stagione e… 10.5 milioni di euro (Di martedì 9 marzo 2021) Juventus-Porto, una sfida che vale tanto per il morale dei bianconeri ma soprattutto per le speranze e le casse del club... Il passaggio del turno dei bianconeri in Champions League, infatti, andrebbe a dare sollievo al "portafoglio" della Vecchia Signora.Come riporta La Gazzetta dello Sport, un successo dei bianconeri con il contemporaneo passaggio del turno varrebbe ben 10 milioni e mezzo di euro. Una cifra decisamente importante considerando anche il momento di difficoltà economica dovuto alla pandemia da Covid-19. Nella scorsa edizione della competizione, la Juventus riuscì a portarsi a casa un totale di 86,6 milioni di euro uscendo contro ogni pronostico proprio ...

