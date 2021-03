Juventus Porto formazioni ufficiali, sorpresa McKennie: gioca Ramsey (Di martedì 9 marzo 2021) Juventus Porto formazioni ufficiali – L’attesa è finita. Alle 21.00 Juventus-Porto, gara da dentro o fuori per i bianconeri. Si riparte dal 2-1 dell’andata a favore dei Portoghesi. Pirlo ritrova diverse pedine fondamentali. Su tutti, Arthur e Bonucci, fondamentali nella costruzione del gioco. Out ancora Dybala per infortunio, Bentancur positivo al Covid e Danilo squalificato. Juventus Porto formazioni ufficiali, chi gioca Pirlo sorprende ancora. Fuori a sorpresa McKennie e dentro Ramsey sulla trequarti. A completare il centrocampo ovviamente Chiesa a sinistra, Rabiot e Arthur che ritrova il campo dal primo minuto. In difesa spazio a ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 9 marzo 2021)– L’attesa è finita. Alle 21.00, gara da dentro o fuori per i bianconeri. Si riparte dal 2-1 dell’andata a favore deighesi. Pirlo ritrova diverse pedine fondamentali. Su tutti, Arthur e Bonucci, fondamentali nella costruzione del gioco. Out ancora Dybala per infortunio, Bentancur positivo al Covid e Danilo squalificato., chiPirlo sorprende ancora. Fuori ae dentrosulla trequarti. A completare il centrocampo ovviamente Chiesa a sinistra, Rabiot e Arthur che ritrova il campo dal primo minuto. In difesa spazio a ...

