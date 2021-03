Juventus-Porto | Cuadrado | “Orgoglioso della squadra Traversa? C’è girata male”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Secondo me abbiamo iniziato bene, poi nel secondo tempo siamo usciti dagli spogliatoi con la voglia di vincere. Purtroppo non è andata così. Sonovoglia che ha dimostrato in campo, dobbiamo mantenerla in campionato”. Lo ha detto l’esterno, Juan, dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League per mano del: “L’incrocio dei pali? Ho pensato al gol con l’Atletico, ma questa volta c’è. Questo è il calcio – aggiunge il colombiano ai microfoni di Sky Sport – adesso dobbiamo rialzare la testa. Anche alle grandi squadre capitano queste cose”. SportFace.