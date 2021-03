Juventus-Porto | Chiesa | ” C’è grande rammarico | avremmo meritato di passare il turno”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Lasaluta la Champions League già agli ottavi di finale., de Ligt amareggiato: “Uscire così è durissima, abbandonare la Champions a marzo una sconfitta”I bianconeri hanno superato 3-2 ildopo i tempi supplementari ma in virtù della sconfitta subita per 2-1 in casa dei lusitani sono stati costretti ad abbandonare la competizione. Sul match dell'Allianz si è espresso Federicoautore di una doppietta che non ha comunque evitato l'eliminazione ai piemontesi. Le sue dichiarazioni nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport.Champions League,3-2 d.t.s.: bianconeri eliminati, non basta la doppietta di"A casa non minulla di positivo. Volevoe c'è ...