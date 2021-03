Juventus-Porto: bianconeri ad un passo dal 3-1, il tiro di Cuadrado al 93? si stampa sulla traversa (VIDEO) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si sono infranti sulla traversa colpita da Cuadrado i sogni della Juventus di battere il Porto senza dove ricorrere ai tempi supplementari. I bianconeri sono andati vicinissimi al gol del 3-1 grazie al terzino colombiano, che al 93? si è reso protagonista di una splendida iniziativa. Dopo aver saltato un difensore, Cuadrado si è coordinato per tirare ma la traversa gli ha negato la gioia del gol. In alto il VIDEO dell’accaduto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si sono infranticolpita dai sogni delladi battere ilsenza dove ricorrere ai tempi supplementari. Isono andati vicinissimi al gol del 3-1 grazie al terzino colombiano, che al 93? si è reso protagonista di una splendida iniziativa. Dopo aver saltato un difensore,si è coordinato per tirare ma lagli ha negato la gioia del gol. In alto ildell’accaduto. SportFace.

