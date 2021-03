Juventus-Porto 3-2 | bianconeri eliminati dalla Champions

(Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - Labatte in casa 3-2 ai supplementari ile viene eliminata agli ottavi di finale dellaLeague. Fatali i tempi supplementari nonostante il successo per 3-2, che premia i lusitani visto il gol in più realizzato in trasferta (all'andata finì 2-1). Non bastano la doppietta di un super Chiesa, il gol di Rabiot e oltre un'ora di superiorità numerica: i dragoni vengono guidati da una sontuosa prestazione di Oliveira, autore delle due reti che valgono i quarti di finale biancoblu. Avvio di gara sprint sia da una parte che dall'altra, con iche sfiorano subito il vantaggio con un colpo di testa di Morata, salvato provvidenzialmente da Marchesin, sul fronte opposto invece Taremi viene prima murato da Bonucci, poi sulla stessa respinta scheggia l'incrocio dei pali con una zuccata. ...

In tre ai box, dopo un periodo in cui l'infermeria è stata molto affollata, prima di Lazio e. ... 21 - È il numero dei giocatori che componevano la rosa della Juventus a inizio stagione, compresi ...