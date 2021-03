Juventus-Porto 0-0 | la diretta | Morata di testa | miracolo di Marchesin

Advertising

ChampionsLeague : Juventus & Porto check in ?? #UCL - juventusfc : ORE 15 ? La conferenza stampa della Juventus pre #JuveFCP! Live su @JuventusTV , qui ?? - juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - kate01305 : RT @juventusfc: KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ???? LIVE MA… - annafiorello85 : RT @juventusfc: KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ???? LIVE MA… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Porto

2 Fabio Paratici, CEO della, ha parlato a Sky poco prima dell'inizio del match decisivo di Champions League contro il: SULLE DISTRAZIONI DELL'ANDATA E I RECUPERI - 'In molti stanno rientrando, anche se non sono ...0 - 0 LIVE(4 - 4 - 2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo(4 - 4 - 2): Marchesin; Manafà, ...Riprende la Champions con le sfide di ritorno degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri. In corso Borussia ...All'Allianz Stadium la Juve, per accedere ai quarti di finale del torneo, è chiamata alla rimonta contro i portoghesi, vincenti all'andata 2-1 ...